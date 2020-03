Lecture numérique : la France connait une embellie

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Tout est parti, analyse-t-on, de billets de blogs, de messages sur les réseaux sociaux : « Les internautes ont découvert l’offre de livres gratuits sur Fnac.com et ont diffusé l’information. » Au point que rapidement, la presse s’est emparée du sujet, alors même que les éditeurs commençaient des partages d’œuvres, dans leur intégralité et librement.Or, c’est le moment que Fnac a choisi pour refondre sa page, pour faciliter l’accès aux ouvrages numériques libres de droits. De quoi provoquer un afflux colossal chez le partenaire qui anime Kobo by Fnac.Or, la semaine dernière, en France, en Italie et en Espagne, trois des pays européens les plus touchés, Rakuten Kobo a constaté une augmentation de 200 à 300 % des volumes moyens de lecture par rapport à la semaine précédente seulement.Sur le seul territoire français, quelques éléments sont précisés : plus d’un million d’ebooks gratuits téléchargés en seulement 24 heures et plus de trois millions en 72 h. L’activité autour de la lecture sur une journée serait d’ailleurs cinq fois supérieure à celle enregistrée cinq jours plus tôt.Et pour les utilisateurs de liseuses ou de l’application, le temps consacré à la lecture a augmenté de 100 % sur l’ensemble des appareils.Dans le même temps, Kobo s’est inscrit dans le mouvement des éditeurs, et de leurs offres promotionnelles — titres gratuits ou à prix réduits. La campagne Je reste chez moi et je lis , déployée en six langues par Kobo, chercher ainsi à apporter plus de matière pour les prochains temps. « En cette période particulière, Kobo et les éditeurs se mettent en quatre pour vous permettre de lire les meilleurs livres à prix doux », assure le libraire.D’autres acteurs, comme le service d’abonnement Youboox font également état de hausse des usages et du nombre d’inscriptions à sa plateforme – multipliant par quatre les nouveaux abonnés en regard de 2019.