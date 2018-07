Lecture numérique : un format “EPUB 4 pour la BD” en préparation

L'EDRLab, pour European Digital Reading Lab, travaille au développement, à l'amélioration et la promotion du format ouvert pour les livres numériques, l'EPUB. La structure annonce la création d'un groupe de travail dédié aux BD, comics et mangas, des formats pour lesquels la réflexion vis-à-vis du numérique est très active depuis plusieurs années.

Mise en page alambiquée, séquençage complexe, détails des dessins à afficher, accessibilité à renforcer... Les défis posés aux concepteurs de livres numériques et au format EPUB lui-même par les bandes dessinées, comics et mangas en laissent plus d'un perplexe depuis plusieurs années. Depuis juin 2017, l'EDRLab s'est doté d'un groupe de travail réservé à ces secteurs éditoriaux, le BD Comics Manga Working Group (BDCoMa WG).

Dans les principaux marchés liés à la BD, aux comics et aux mangas, le format numérique et les habitudes de lecture qui vont avec sont très hétérogènes : au Japon, les mangas sont diffusés au format EPUB, à travers des versions très proches des versions imprimées, mais le numérique y pèse d'ores et déjà pour plus de la moitié de ce secteur très lucratif, estimé à 3,5 milliards € tous formats confondus.

La Corée du Sud constitue elle aussi une terre d'accueil pour les bandes dessinées au format numérique, avec le succès des webtoons, publiés directement sur des blogs. La monétisation de ces derniers a été particulièrement réussie, note l'EDRLab, avec un poids économique estimé à 500 millions €.

Dans les deux autres marchés cités par l'EDRLab, le 9e art commence tout juste sa mue numérique : aux États-Unis, le numérique représente 17 % du chiffre d'affaires de l'industrie, dont 10 % pour les achats de titres et 7 % pour les offres d'abonnement illimitées. En France, et plus généralement en Europe, le marché de la bande dessinée numérique est encore très restreint.



Le développement d'un EPUB 4 pour la BD

Publication direct sur des sites web, solutions propriétaires comme l'application Comixology d'Amazon ou encore affichage à l'aide de la technologie Flash, l'EDRLab relève que les BD numériques sont très hétérogènes dans leurs formats, ce qui s'explique en partie par les défaillances de l'EPUB dans ce domaine, mais soulève aussi des questions quant à l'accès à ces contenus numériques et à leur expiration avec la disparition de certaines technologies ou de certains acteurs du secteur.

Les objectifs du groupe de travail BDCoMa seront bien sûr de mener à bien le développement d'un standard numérique pour les bandes dessinées, mangas et comics, comme l'EDRLab s'efforce de le faire pour le reste de la production éditoriale. Parmi les attentions particulières, la conservation de l'expérience visuelle, l'industrialisation du processus dans une logique de réduction des coûts, mais aussi l'interopérabilité entre les appareils de lecture et la préservation des œuvres.

Techniquement, explique l'EDRLab, cet « EPUB 4 for comics » consistera en un fichier EPUB contenant un fichier JSON pour la description de l'histoire, des fichiers HTML et différents éléments, de l'image à l'audio en passant par la vidéo.

Une session de travail aura lieu les 18 et 19 septembre prochain à Tokyo.