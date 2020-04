Leonard de Vinci, John Fante : télécharger un livre audio gratuitement

Romans, biographies, livres jeunesse… L’offre s’applique à l’ensemble du catalogue Lizzie, composé de 350 ouvrages de tous genres, lus par des comédiens professionnels et souvent de renom.Cette opération, qui s’inscrit dans la continuité des engagements d’Editis en faveur de la lecture à la maison, a pour objectif de mettre à profit la période de confinement pour faire découvrir plus largement le format du livre audio au grand public.Les lecteurs pourront notamment découvrir Mon chien stupide de John Fante, lu par Thibault de Montalembert, et Léonard de Vinci, la biographie de Walter Isaacson lu par François Hatt, lauréats du prix du livre audio France Culture/Lire dans le noir 2020 pour les catégories fiction et non-fiction.