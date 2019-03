Les concurrents d'Audible s'exportent et Amazon déchante

crédit : domaine public crédit : domaine public

Fondé en 1997 par Donald Kats, Audible avait d'abord commencé son chemin seul, indépendamment d'Amazon. Mais face à un montant de 300 millions de dollars, le fournisseur de contenus culturels sous les formes audio et numériques n'avait pas pu résister à la proposition du géant du e-commerce, et en devint la propriété en 2008.Audible,avaec l'ambition de s'exporter au niveau mondial, a vite déchanté. Ses aspirations internationales et ses rêves de grandeur étaient liés à la feuille de route d'Amazon.Par exemple, Audible a été lancé l'année dernière en Inde, pays sur lequel Amazon avait d'ores et déjà jeté son dévolu. À l'heure actuelle, la société de livres audio se prépare pour un lancement en Espagne et au Brésil. Pas étonnant lorsqu'on sait qu'Amazon occupe une place prépondérante sur le marché brésilien.Audible ne semble apporter qu'une petite touche à cet empire déjà bien bâti par Amazon depuis une demi-décennie. Il ne sort pas de ces sentiers battus et reste dans l'ombre du géant du e-commerce, laissant alors la place à ses concurrents, comme le suédois Storytel, le brésilien Ubook et le polonais Audioteka.Et pour cause, Audioteka, fondée en 2009 par Marcin Beme et, depuis longtemps, le plus grand lecteur de livres audio en Pologne et en République tchèque, a fait son entrée sur le marché turc. Il rentre ainsi en compétition avec Storytel.Le directeur général d’Audioteka Turquie, Göktuğ Oğuz, a annoncé la présence de vingt éditeurs turcs jusqu’à présent. Il a noué des partenariats avec n11.com, Caffè Nero et Samsung.Via The new publishing standard