Les Contes de Canterbury adaptés en application, avec un Monty Python invité

Capture d'écran de la version bureau de l'application





Que peuvent les technologies pour une œuvre séculaire ? Beaucoup, selon les universitaires de Saskatchewan, qui ont développé une application dédiée pour Les Contes de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. Alors que les livres audio deviennent des compagnons du quotidien pour de plus en plus d'usagers, l'application propose d'entendre les textes, interprétés, tout en suivant les écrits originaux sur le manuscrit.



« Nous avons voulu que le public, et pas seulement des universitaires, puisse découvrir le texte comme Chaucer l'aurait voulu : comme une interprétation qui mélange drame et humour », explique Peter Robinson, professeur d'anglais et directeur du projet d'application. Aussi cette dernière propose-t-elle un accompagnement audio, pour réaliser ce que pouvait donner une interprétation des contes à la cour de Richard II.



Les Contes de Canterbury ont traversé les époques sous la forme de plusieurs manuscrits, cumulant ensemble quelque 30.000 pages : l'application vient clore un travail d'une vingtaine d'années pour reconstituer et numériser ce qui s'approche le plus d'un manuscrit complet. Autant dire que cette édition numérique est particulièrement fidèle à l'original, aussi bien dans l'esprit que dans le résultat.



« Cette application est importante pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire derrière les Contes de Canterbury, et pour comprendre pourquoi le concept moderne d'auteur n'existait pas à cette époque », ajoute encore Robinson.



Un invité de marque, Terry Jones



Une des particularités de l'application se trouve dans sa genèse : l'équipe d'universitaires a en effet fait appel à un Monty Python, Terry Jones, décédé le 21 janvier dernier. Celui-ci, grand spécialiste des Contes de Canterbury, a signé deux ouvrages sur le sujet, cités dans les ressources de l'application. Et l'idée même de centrer l'application sur l'interprétation était vivement soutenue par Jones.



« Son travail et sa passion pour Chaucer ont été une motivation pour nous tous », affirme Peter Robinson, qui ajoute que Jones a heureusement pu voir et entendre le résultat avant son décès.



Concrètement, l'application propose 45 minutes d'audio, une lecture du Prologue aux Contes de Canterbury : une transcription en anglais moderne permet à l'auditeur/lecteur de suivre le déroulé sur le manuscrit original.