Les éditeurs de Pollen pourront profiter de la distribution numérique de Numilog

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

C’est un accord exclusif qui est signé entre Pollen et Numilog autour de la distribution d’ebooks. Le second assurera la présence dématérialisée à travers 150 points de vente — librairies indépendantes et plateformes numériques pure players.Il s’agit non seulement de commercialisation, mais également du volet de prêt numérique, puisque les titres seront intégrés dans la solution Biblioaccess . Par cet outil, Numilog peut en effet proposer aux collectivités et bibliothèques d’intégrer l’offre de lectures du distributeur numérique à leurs catalogues de prêt.L’idée est de faciliter la vie des maisons qui profiteront de l’offre de distribution de Numilog, directement intégrée dans les services de Pollen. Un point qui s’effectuera sans renégociation — Numilog prenant en charge la logistique et la promotion.Denis Zwirn, président de Numilog, se félicite de cette collaboration, qui attesterait du « progrès continu de l’intérêt des éditeurs de toute taille et tout secteur pour la création et la vente de livres numériques ».Et d’ajouter que les éditeurs qui ne se sont pas encore engagés « le feront plus facilement dans le cadre de confiance de leurs relations habituelles avec leur distributeur physique ».L’accord avec Pollen, qui réunit de nombreuses maisons indépendantes, représente donc « une étape importante dans le développement de notre stratégie de coopération avec les distributeurs ou diffuseurs physiques ».La directrice générale de Pollen, Caroline Hermoso, souligne que cet accord permettra « d’élargir notre offre de services et qui permettra aux éditeurs d’avoir une visibilité accrue autour des livres numériques ».Chaque éditeur demeure donc libre de vendre des ebooks ou non, mais cela devra se faire à travers les services de Numilog, dans le cadre de cet accord, précise Denis Zwirn à ActuaLitté. Dans les prochaines semaines, Numilog prendra contact avec les structures éditoriales pour évoquer ces questions.