Les éditions des femmes-Antoinette Fouque publient leurs premiers ebooks

Treize titres des éditions des femmes-Antoinette Fouque sont désormais accessibles en ebook sur tous les sites de téléchargement, à partir du 20 avril, sur tous les sites de vente.









Parfois confinées avec un compagnon violent, la période de quarantaine est particulièrement difficile pour les femmes, qui sont plus que jamais victimes de brutalités. Les éditions des femmes-Antoinette Fouque ont alors décidé de réaliser un projet de longue date : publier leurs premiers livres numériques.



Treize titres ont ainsi été choisis pour donner « de la force, de l’optimisme, du dynamisme » et rappeler « le rôle décisif et vital des femmes et de leurs mouvements ».



On peut ainsi retrouver sous ce nouveau format : Les Sociétés matriarcales d’Heide Goettner-Abendroth, Backlash de Susan Faludi, ou encore les livres d’Antoinette Fouque elle-même.