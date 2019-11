Les liens entre livre et podcast se resserrent dans le monde numérique

En Italie, c’est à travers la plateforme Spreaker que se sont rencontrés VoxNest et StreetLib. À travers la solution de distribution qui permet de partager ses podcasts sur Apple, Spotify et d’autres, les deux acteurs ont décidé d’un partenariat. Et ce dernier profitera tout particulièrement aux auteurs autopubliés.Spreaker permet non seulement la distribution, mais également la monétisation des podcasts. Pour VoxNest, propriétaire de l’outil, l’idée est de connecter le monde du livre et celui de l’audio, plus étroitement. Ainsi, les auteurs qui souhaiteraient développer leur propre émission profiteront de la solution Spreaker. A contrario, les podcasters auront une opportunité de publication via StreetLib, largement favorisée.La première phase de cet accord, indique Francesco Baschieri, PDG de VoxNest, est en cours, et des intégrations plus profondes sont prévues d’ici 2020. L’approche multicanal de StreetLib est connue : ce distributeur œuvre tout à la fois dans l’impression à la demande, l’audiolivre et l’ebook, indifféremment. Et il travaille avec des sociétés aux profils complémentaires — c’est le cas de Nakiri, la start-up française dédiée à la vente de droits Entre VoxNest et StreetLib, l’objectif est de fournir aux créateurs des outils simples d’utilisation pour favoriser la monétisation de leur travail. Giacomo D’Angelo, le fondateur de StreetLib, indique lui-même que cette collaboration n’est qu’un premier pas dans un voyage commun plus long. Podcast et livre auraient bien plus encore à partager…via Il fatto quotidiano