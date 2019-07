“Les livres cesseront de fonctionner” : dans quel monde vit-on ?

Robert Couse-Baker, CC BY 2.0

Reminded that the Microsoft ebook store closes next week. The DRM'd books will stop working.



I cannot believe that sentence.



"The books will stop working."



I keep saying it and it sounds worse each time. — Rob Donoghue (@rdonoghue) June 26, 2019



Prélude à la fin des temps

C’est un message consterné du game designer Rob Donoghue qui a soudainement fait prendre conscience de l’étendue de ce marasme. « Les livres cesseront de fonctionner. » Un constat, une évidence, mais avant tout la preuve d’un piège qui s’est refermé sur les consommateurs qui avaient fait confiance à Microsoft.Personne n’avait été pris en traître, quand la firme de Redmond avertissait qu’à partir de juillet 2019, les livres numériques seraient rendus illisibles . Bien entendu, les achats allaient être remboursés — la moindre des choses en regard de la gêne occasionnée. Mais il aura fallu ce bref message — et tout le thread qui s’en suivit — pour que soudain, la lumière se fasse.« Les livres cesseront de fonctionner », c’est le message envoyé par Microsoft pour avertir, comme il l’avait annoncé en avril dernier de la fin de son service. Mais pourquoi cet arrêt ? D’abord, des questions de rentabilité, en premier ordre. Mais cela n’explique que la fin de l’ebookstore. Pour les ebooks ainsi perdus, la réponse est plus pernicieuse encore.Les livres numériques ne fonctionneront plus, parce que les serveurs DRM auxquels ils étaient rattachés seront coupés. De fait, à l’achat d’un ebook, un verrou numérique était appliqué, et pour rendre l’ouvrage lisible via les outils de la firme, il fallait que le livre “communique” avec le serveur gérant les autorisations de lecture.Le DRM, ce petit loquet dont on ne parlait plus trop ces derniers temps, n’était déverrouillé qu’à la condition que le serveur identifie l’acheteur. Maintenir les serveurs n’aurait pas coûté grand-chose, mais les couper purement et simplement implique donc que les ebooks ne seront plus que de bêtes fichiers, stockés et inutiles, sur le bureau d’un ordinateur.C’est dans Boing Boing que Cory Doctorow, ancien libraire, et spécialiste des questions numériques aujourd’hui, revient sur cet événement : le livre qui ne fonctionne plus. Comme si la possibilité devenait aujourd’hui naturelle que de voir un livre illisible. Il faut imaginer son ouvrage papier, que l’on ne pourrait même pas ouvrir, comme englué — à peine la couverture serait-elle visible.« L’idée que les livres que j’achète puissent être reliés à une sorte de putain de licence logicielle est la chose la plus grotesque et la plus horrible que je puisse imaginer », balance Doctorow. « Si le secteur de l’édition s’était efforcé délibérément de détruire toute notion de valeur intrinsèque, de modèle civilisationnel, lié aux œuvres littéraires, ils n’auraient pas mieux pu y parvenir. »Et le grand tort serait de croire qu’Amazon est susceptible d’échapper à cela : tout ouvrage acheté via Kindle est verrouillé dans un écosystème propriétaire, qui appartient à Amazon. Le jour où l’écosystème est coupé, les appareils de lecture, les applications, tout ce qui permet de lire un ebook Kindle, recevra un petit message, bête comme chou.Il dira : « Le livre a cessé de fonctionner. » Et aucun remboursement n'y changera quoi que ce soit.