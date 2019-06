Les livres de la rentrée littéraire disponibles pour les publics malvoyants

Chris RubberDragon, CC BY SA 2.0

Chris RubberDragon, CC BY SA 2.0

La rentrée littéraire de 2019 se profile : déjà les éditeurs amorcent leurs présentations devant les libraires, pour recommander leurs nouveautés à venir. Et la « rentrée littéraire accessible » reprend du service. Durant l’été, les éditeurs qui s’engagent devront fournir leurs fichiers numériques. Ces derniers seront alors convertis en format Daisy — lisible pour des personnes atteintes d’un handicap visuel.« L’année dernière, cette initiative a permis aux lecteurs aveugles ou malvoyants de bénéficier dès leur sortie de plus de 370 romans de la rentrée littéraire, dont 90 % des romans récompensés par les prix littéraires (dont les prix Goncourt, Renaudot, Médicis et Femina) », indique le SNE.Un appel à participation est lancé, pour que cette rentrée enregistre plus de maisons impliquées. Tous les romans adultes, jeunesse et essais grand public sont éligibles, à condition d’être publiés entre fin juin et mi-octobre 2019.Les éditeurs intéressés pourront procéder en deux temps :D’abord, retourner par email à Flore Piacentino (fpiacentino@sne.fr) le document excel avec la liste de vos titres contenant : titre, auteur, éditeur, ISBN et date de publication. NB : Vous devez disposer du format XML de ces titres. Si, et seulement si, vous ne disposez pas de fichier XML, il est possible de fournir un format EPUB.Ensuite, attente de la part de la plateforme Platon (BnF) une demande pour la liste des titres fournis. Vous pourrez alors livrer les fichiers XML des titres directement dans Platon.Le format Daisy (DTBook) repose sur un système de codage permettant une restitution braille ou sonore des livres. Il permet par exemple de se déplacer facilement dans les textes, de choisir la vitesse d’écoute et de placer des marque-pages.Dans le cadre de l’« exception handicap », les associations agréées demanderont les fichiers de ces titres aux éditeurs via la plateforme Platon pour les adapter. Les livres ainsi transformés au format Daisy seront uniquement mis à la disposition des personnes aveugles ou malvoyantes dans le respect de la loi.Plus d’informations :