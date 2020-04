Les livres dont vous êtes le héros migrent sur Twitter

MasterTux, CC 0





Quel que soit votre choix, vous devez prendre une décision quant à la sacoche de l'estafette.



Allez-vous essayer de la récupérer, ou préférez-vous la laisser où elle se trouve ?



Claire pourrait sûrement se faufiler derrière le verroi pendant que vous faites diversion... — Pangar (@Pangar_studio) April 7, 2020



Vous le saviez ! Jamais vous n'auriez dû accepter cette mission ! Regardez dans quel pétrin vous vous êtes encore fourré ! Toute cette histoire partait pourtant d'une bonne intention. pic.twitter.com/PU6n3gWUw1 — Le Thread Booknode dont vous êtes le héros (@ThreadBooknode) July 26, 2019



Cette collection de livres-jeux créée en 1984 et qui a enflammé l’imagination de beaucoup se modernise et l’on peut aujourd’hui retrouver la formule sur Twitter.Le concept est simple : le thread, cette série de tweets qui donne la possibilité de développer un propos plus long, est ici conçu sous forme de jeu. Chaque tweet offre ainsi plusieurs possibilités d’actions au participant. Et chacun de ses choix permet de construire son propre récit.L’idée originale provient du compte tweeter @museolepse, animé par Arianne Aujoulat, une doctorante en histoire qui proposait dès mars 2018 des « parcours historiques dont vous êtes le héros ». Vous pouviez ainsi vous plonger dans l’épopée de Gilgamesh réécrite pour l’occasion, vous rendre chez Nostradamus ou encore visiter le musée de Cluny avec de nombreuses photos à l’appui. Ces threads sont toujours disponibles à cette adresse Depuis les débuts du confinement, les initiatives visant à travestir les usages du réseau se sont multipliées. Mettant en scène différents univers, les créateurs de ces histoires interactives essaient de réinventer la formule :Certains comptes sont dédiés à un univers bien particulier et proposent de suivre l’évolution d’une même histoire sous forme d’aventure collective. Le compte @Pangar, rassemble ainsi environ 140 personnes chaque soir à 20h pour des « threads dont vous êtes le héros » qui flirtent avec les frontières du jeu de rôle.Des segments de lecture de littérature de Fantasy sont ici entrecoupés de choix laissés à l’internaute sous forme de sondage. Vous pourrez ainsi discuter en temps réel avec la communauté sur la meilleure direction à prendre pour continuer l’épopée.D’autres comptes comme @Booknode offrent une aventure galactique axée sur la rejouabilité. Vous pouvez ainsi préférer jouer Félicia Supernova pour votre premier voyage spatial pour ensuite vous tourner vers Tom Neutrino. Tous les quatre ou cinq tweets, en moyenne, une direction vous sera proposée, faites attention à ne pas choisir votre destin trop légèrement, la mort vous guette à chaque clic.Prêt à rencontrer des monstres, trahir vos amis et bouleverser la marche du monde de votre canapé ?