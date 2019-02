Les livres dont vous êtes le héros s'écoutent avec Alexa

Devenez le héros de l'histoire

Preuve de l'engouement actuel pour la fiction interactive, après Netflix et son épisode spécial, c'est au tour d'Amazon, et plus particulièrement d'Alexa — l'assistant personnel intelligent développé par la firme — de mettre en avant ce genre d'ouvrages. Elle vient en effet d'être dotée d'une nouvelle fonctionnalité, qui lui permet de lire les histoires de la collection « Choose Your Own Adventure » de la maison ChooseCo.« Choose Your Own Adventure » est une collection de livres, connue sous le titre « Livre dont vous êtes le héros » en France, où le lecteur joue le rôle du protagoniste et prend des décisions qui déterminent les actions du personnage principal et l'évolution de l'intrigue, en se rendant à la page correspondant à son choix.D’abord éditée par Bantam Books, la collection est par la suite relancée par la maison d'édition américaine Chooseco, gérée par le principal auteur de ce type d'ouvrages, R.A. Montgomery.Amazon Audible, en collaboration avec l'éditeur, a donc mis au point un programme qui permet à Alexa et aux appareils alimentés par celle-ci, comme les haut-parleurs intelligents Echo, de diffuser les histoires et de prendre en compte les réponses de l'auditeur aux choix proposés.Depuis la sortie d’Echo, son service de commande vocale pour la maison, Amazon n'a cessé de travailler à des améliorations. Si la voix Alexa était déjà capable de lire les livres audio Audible (société filiale d'Amazon) et des ebooks Kindle, elle est maintenant capable de diffuser ces fictions interactives.La compétence vocale a été conçue conjointement par Audible, ChooseCo et l’équipe Alexa. Deux premiers classiques sont d'ores et déjà disponibles : The Abominable Snowman et Journey Under the Sea, tous deux signés par R. A. Montgomery. De quoi faire voyager les auditeurs, du sommet de l'Himalaya à la cité perdue sous-marine de l'Atlantide.Petit plus : les histoires ne seront pas racontées par la voix d'Alexa, mais de Josh Hurley (pour The Abominable Snowman) et Stephanie Einstein (pour Journey Under the Sea).Pour essayer la nouvelle fonctionnalité, il vous suffit de dire « Alexa, ouvrez “Choose Your Own Adventure” d'Audible ». Les histoires commencent par un avertissement semblable à ceux des livres pour enfants, rappelant que « vous êtes le seul responsable de ce qui se passe ».Le narrateur commence ensuite à lire le livre. Une fois que vous avez atteint un point de décision, il vous demande ce que vous souhaitez faire et l'histoire passe au point suivant. En plus de faire des choix, vous pouvez également utiliser des commandes vocales telles que « revenir », « recommencer » et « changer d'histoire » pour naviguer dans l'application.Lorsque vous atteignez une fin du livre, le narrateur vous proposera de passer en revue les différents dénouements possibles. Cette fonctionnalité indiquera aussi la progression dans l’histoire et le nombre de fins découvertes. The Abominable Snowman offre 28 fins possibles et Journey Under the Sea, 37.Seul bémol, les ouvrages ne sont disponibles qu'en langue anglaise pour le moment.En début d'année, Netflix avait réalisé un épisode spécial de sa série Black Mirror, intitulé Bandersnatch, qui proposait aux spectateurs de faire leurs propres choix narratifs, faisant ainsi évoluer l'histoire de différentes manières.Chooseco LLC, maison d'édition basée dans le Vermont, estimait que Netflix s'était trop appuyé sur la réputation de sa propre série de livres pour promouvoir et concevoir cet épisode spécial de la série Black Mirror. Une plainte avait alors été déposée contre la plateforme de streaming.Via TechCrunch