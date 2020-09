Les livres en accès libre touchent un lectorat plus large et plus diversifié

SOCIETE : les bibliothèques garantes du droit

des femmes à la santé et à la sexualité

Crédit photo : Mark Morton CC BY 2.0

Avec cette nouvelle étude, Springer Nature et COARD (Collaborative Open Access Research & Development), cherchent à déterminer dans quelle mesure le libre accès a une influence sur la diversité géographique des lecteurs. L’analyse repose sur 3934 livres publiés par Springer Nature, dont 281 livres en libre accès.Selon leur résultat, les livres publiés en libre accès sont consultés par un nombre bien plus important de personnes dans les pays à faibles et moyens revenus. En outre, l’Open Access (OA, ou Accès Libre pour les réfractaires) contribue également à attirer l’attention sur la recherche dans ces pays.Confirmant les précédentes recherches visant à évaluer le bénéfice de l’OA sur les usages, cette analyse montre une augmentation significative des téléchargements dans toutes les disciplines sur chacune des trois années (2015-2017) inclues dans l’échantillon. Elle révèle que les livres OA sont téléchargés en moyenne 10 fois plus souvent et cités 2,4 fois plus que les livres qui ne sont pas disponibles en libre accès. En outre, le nombre de téléchargements sur le net est généralement deux fois plus élevé que celui des réseaux institutionnels.Ros Pyne, Directrice d’Open Access Books chez Springer Nature, a déclaré : « L’analyse met clairement en évidence les avantages du libre accès et prouve que les livres OA touchent un lectorat plus vaste et plus diversifié au sein de la communauté scientifique. Nous espérons que les résultats de ce projet collaboratif contribueront à promouvoir encore davantage la publication de livres en libre accès, que ce soit par les auteurs, les institutions, les organismes de financement ou tous ceux qui font partie du monde de la communication scientifique. »Pour consulter l'intégralité de l'étude, c'est par ici