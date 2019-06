Les mangas Pokémon s'invitent dans les bibliothèques, en numérique

VIZ Media, société américaine spécialisée dans la traduction d’anime et manga japonais, rejoint donc le catalogue d’OverDrive . La plate-forme dispose de millions de livres électroniques et de livres audio, dont plus de 31.000 mangas et bandes dessinées, notamment ceux de Marvel Entertainment et DC Comics.Les bibliothèques et les écoles peuvent choisir dans ce catalogue pour constituer leurs collections numériques individuelles.Pokémon est l’une des franchises les plus populaires au monde. Près 300 millions de jeux vidéo et 23,6 milliards de cartes à collectionner sont vendus dans plus de 74 pays.Kevin Hamric, directeur principal des ventes de publications chez VIZ Media déclare « Nous sommes heureux de nous associer à Rakuten OverDrive pour fournir nos livres électroniques aux bibliothèques et aux écoles — en particulier notre manga Pokémon. Il n’y a rien de plus satisfaisant que de voir nos fans lire, et surtout nos jeunes lecteurs. »Les lecteurs peuvent avoir accès à tous les manga Pokémon de différentes manières. Les usagers des bibliothèques publiques peuvent télécharger l'application Libby . Cette dernière est disponible sur iPhone, iPad, Android, Windows et « send to Kindle » (aux États-Unis uniquement).Quant aux élèves des écoles participantes, ils peuvent utiliser Sora, l’application de lecture dédiée.Via Rakuken OverDrive