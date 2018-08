Les monopoles sur internet dépossèdent les auteurs

Les monopoles qu’établissent les entreprises sur internet ont des répercussions sur les créateurs et les auteurs, réaffirme la Guilde des Auteurs. Dans les industries créatives, on subit de plein fouet le transfert de richesses, massivement redirigées vers les plateformes. La régulation devient chaque jour plus nécessaire.



Dennis Skley, CC BY ND 2.0





Depuis plusieurs années, l’Authors Guild et Authors United, deux organisations américaines qui ont désormais fusionné, cherchent à négocier avec les régulateurs. La croissance non réglementée et pas plus contrôlée des principaux acteurs du net pèse lourd.

« Nous avons également lutté contre l’épidémie de piratage en ligne, facilitée par certaines plateformes, dont elles ont favorisé l’épanouissement, malgré les outils de contrôle », poursuit l’AG. Le problème est que les lois antitrust datant de l’époque du président Ronald Reagan semblent retenir l’action des régulateurs.

De fait, tant que les prix restent bas, pour les consommateurs, ils n’interviennent pas du tout.

Or, la Federal Trade Commission s’interroge actuellement sur une révision des lois sur la concurrence. Dès l’automne, une série d’auditions débutera, et, d’ores et déjà, une sollicitation du public est en place. La Guilde n’a évidemment pas manqué d’apporter ses propres conclusions, pour dénoncer les problèmes connus de longue date.

Parmi les solutions avancées pour réduire l’impact sur les créateurs, que les auteurs autopubliés et les éditeurs puissent intervenir directement auprès des plateformes. En effet, cette approche augmenterait leur capacité d’actions pour la lutte contre le piratage.