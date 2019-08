Les oeuvres de Salinger finalement vendues en format numérique

Jöshua Barnett, CC BY 2.0



Finalement, accepter le monde moderne





La couverture, avant et après



La couverture, avant et après

Considérant que le format numérique est celui du monde contemporain, Matt Salinger a décidé que les œuvres de son père, dont il est aujourd’hui l’ayant droit, basculeraient en format numérique. Le raisonnement se tient, bancal malgré tout : les gens n’accéderont pas aux livres si la version ebook n’est pas proposée.Pour autant, pas question de croire à une version audio tout de suite : Matt y a bien pensé, mais son père refusait déjà les adaptations pour le cinéma en son temps. Voilà neuf ans que l’auteur de The Catcher in the Rye est décédé, et l’on attend surtout la fin de la publication de ses œuvres posthumes.À l’image des Beatles, en somme, les héritiers de JD se trouvent confrontés au besoin d’aller chercher les clients et lecteurs là où ils sont. Sous peine de tomber dans l’oubli.L’éditeur américain, Little, Brown a dévoilé les versions de The Catcher in the Rye, Nine Stories, Franny and Zooey, et Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour—An Introduction. « Tous les ayants droit des grands écrivains du XXe siècle ont opté pour l’ebook, mais Matt s’est montré très prudent », souligne Terry Adams, vice-président de la maison.« J’entends clairement sa voix dans mon esprit, et je n’ai pas de doute sur 96 % des décisions que je dois prendre, parce que je sais que c’est là ce qu’il aurait voulu. Les ebooks et les audiolivres sont des choses plus difficiles, car il n’en voulait clairement pas », indique le fils. Il se souvient d'avoir tenté de lui expliquer ce qu'était une page Facebook, et du comportement horrifié de son père : pas d'atomes crochus avec le numérique...Quant à l’héritage littéraire tant attendu, il précise : « Il voudrait que les gens y arrivent sans idée préconçue. Je souhaitais que les gens sachent que, oui, il continuait d’écrire, qu’il y a une grande œuvre restante et que, oui, elle sera publiée. »Un reportage, en 2013, avait laissé entrevoir que cinq nouvelles œuvres pourraient sortir , mais depuis cette date, on attend, encore et encore, que Matt Salinger se décide… Reste que le passage en numérique outre-Atlantique pourrait également décoincer la situation dans le reste du monde : en France, ce sont les éditions Robert Laffont qui publient les œuvres de Salinger… en format papier uniquement.À l’automne, la New York Public Library doit accueillir une première exposition présentant les archives encore inconnues de Salinger, avec des lettres, photos de famille, et le texte dactylographié de The Catcher in the Rye.via New York Times