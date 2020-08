Les PowerPoint de LinkedIn s'en vont : Microsoft vend Slideshare à Scribd

« Les deux produits ont toujours eu des missions similaires », indique Trip Adler, PDG de Scribd. Mais à la différence de Slideshare, le service d’abonnement se tournait vers les documents textuels plus longs, plus écrits — plus grand public que des PowerPoint.LinkedIn avait acquis l’outil en 2012, avant d’être racheté par Microsoft en 2016 : les liens entre ces différentes entités n’ont jamais fait l’objet d’une attention particulière. « Au cours de ces huit dernières années, l’équipe, le produit et la communauté Slideshare ont contribué à améliorer l’expérience contenu sur LinkedIn. »Mais du fait des facilités de publication, cet outil a également participé au piratage de livres , à grande échelle. Un point commun avec Scribd, qui s’est souvent vu reprocher par les éditeurs et ayants droit la quantité de textes piratés sur sa plateforme.Cette fois, l’histoire finira mal : tous les employés de Slideshare devraient être remerciés, suite à l’accord que Microsoft a impulsé avec Scribd. Les équipes de Trip Adler prendront en charge toutes les opérations, à partir du 24 septembre. Le montant de la transaction, comme souvent, n’a pas été dévoilé.« L’acquisition de Slideshare est une étape majeure vers la création de la plus grande bibliothèque numérique au monde », reprend le PDG. « Scribd a accumulé une collection unique de contenus professionnels produits par les utilisateurs. Et nous les mettons à la disposition de nos lecteurs à travers des recommandations personnalisées. »Ce rachat consolide d’une part la position, tout en élargissant l’audience : Slideshare compte 100 millions d’utilisateurs, ainsi que des solutions de création de documents et d’hébergement. En tout, 40 millions de présentations viendront s’ajouter aux 100 millions de documents hébergés par Scribd — ainsi que son offre d’abonnement, avec plus d’un million d’ebooks, audiobooks, ainsi que podcast, magazines et partitions.En novembre 2019, Scribd avait levé 58 millions $ pour améliorer son offre d’abonnement, revendiquant plus d’un million d’abonnés payants.