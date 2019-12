Les Rencontres nationales du livre numérique accessible 2020 sont annoncées

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

9hAccueil9h30Mots de bienvenue des organisateurs9h45Quoi de neuf en 2019 ?Actualités présentées par le comité de programme : Luc Audrain (Hachette Livre), Françoise Fontaine-Martinelli (Commission AccessibilitéS – ABF), Nicolas Eglin (Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle), Alex Bernier (BrailleNet)10h05Présentation de la ressource “l’Accessibilité numérique par étapes pour les professionnels du livre”, Priscille Legros, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture10h15Les actions publiques pour favoriser une offre de livres numériques accessiblesLes actions mises en œuvre par le ministère de la Culture pour développer l’accessibilité en bibliothèque, Thierry Claerr, Chef du bureau de la lecture publique, Service du Livre et de la Lecture, Ministère de la CultureLa politique du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en matière d’accessibilité du livre et des bibliothèques, Claire Josserand, Conservateur des bibliothèques, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’InnovationLe Dispositif d’aide au développement de la lecture en direction des publics empêchés de lire et les évolutions du règlement de l’aide en 2020, Marie Grimaud, instructrice au pôle bibliothèque et responsable de la bibliothèque de référence du Centre national du livre11h15La notion de lisibilitéConsidérations générales sur la lisibilité, Adeline Richez, directrice de l’agence AdéquatLuciole, une police de caractère pour la déficience visuelle, Laurent Bourcellier, Jonathan Fabreguettes (studio typographies.fr), Dr Anna Galiano (laboratoire DIPHE)Présentation du projet « EPUB et Dyslexie », Luc Maumet, EDRLab12h15Déjeuner14h00Ateliers, session 1 :Lecture numérique accessible : présentation et démonstration de quelques solutions matérielles et logicielles, Fernando Pinto da Silva (BrailleNet)Édition adaptée : vers des communautés de pratique, pour une meilleure mutualisation, Alex Bernier (BrailleNet)L’école de magie d’Elentil : conception d’un livre jeunesse interactif, Caroline Chabaud (l’Association Mes mains en or)15h00Ateliers, session 2 :Applications concrètes de la police Luciole pour les transcripteurs, les éditeurs et la presse, L. Bourcellier et J. Fabreguettes (CTRDV)Adaptation en bibliothèque : retour d’expérience, Frédéric Duton (Bibliothèque Universitaire de Poitiers)Comment aborder la question de la description des images ? Vers un premier jeu d’actions, Luc Audrain (Hachette Livre)16hConclusionsProgramme élaboré avec la participation de : Luc Audrain (Hachette Livre), Alex Bernier (BrailleNet), Katie Durand (BrailleNet), Nicolas Eglin (Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle), Françoise Fontaine-Martinelli, (Commission AccessibilitéS – ABF), Priscille Legros (Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture), Julia Morineau-Eboli (École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques).