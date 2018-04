Les services Fnac-Darty intègrent l'assistant Google, et vice-versa

Le groupe Fnac-Darty fait plus de place à Google dans ses magasins. Avec l’élargissement des services et la multiplication des produits de l’entreprise américaine, les clients retrouveront bientôt de véritables espaces dédiés à l’Assistant Google et tout ce qui l’entoure. Les services Fnac-Darty intégreront également l’assistant personnel intelligent.

NDB Photos, CC, BY SA 2.0





Après avoir tâté le terrain avec le lancement en magasin des enceintes intelligentes Google Home et Google Mini, c’est riche de son succès que le groupe Fnac-Darty approfondit son partenariat avec Google. Bientôt, tous les magasins accueilleront des espaces de démonstration de 10 à 50 m2 présentant les services et produits faisant partie de l’environnement Google Assistant.



Google prendra également une place de choix sur le site internet, avec une mise en avant notamment au sein des catégories de produits qui exploitent les services de l’assistant personnel intelligent comme le son, la téléphonie et la photo. En retour, Fnac et Darty deviendront des partenaires privilégiés de Google pour les lancements de produits.



De plus, Fnac-Darty sera l’un des trois premiers partenaires de Google pour le lancement de la fonctionnalité de transaction disponible sur l’Assistant Google annonce le communiqué. Il suffira ainsi d’en formuler le souhait à voix haute à l’intention d’un dispositif compatible pour acheter « à la voix ». Cette fonctionnalité sera disponible pour la musique, les livres, la vidéo et les jouets à la Fnac.



Darty, quant à lui, voit déjà apparaitre le « Bouton Darty » au sein de l’Assistant Google pour les adhérents au programme Darty+. Cela permet d’accéder directement à une aide à l’utilisation ou au dépannage par le leader du service après-vente que le produit en question ait été acheté chez Darty ou non.



« Ce partenariat est la parfaite illustration de l’esprit de notre plan stratégique Confiance + : la volonté d’offrir à nos clients une expérience de découverte, d’achat et de service unique et exclusive, et à nos partenaires une plateforme sans équivalent pour la mise en lumière de leurs marques et de leurs produits. Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Google, l’une des entreprises les plus innovantes au monde », assure Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.