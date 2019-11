Lire 5 best-sellers en une heure, c'est possible – à quoi cela sert...?

« Notre principal objectif est de vous aider à développer des habitudes de lecture et passer au niveau supérieur », indique l’appli dans sa présentation. L’idée est alors de profiter « de ces micro-moments inutiles de la journée, comme faire la queue à la banque, être dans le bus ou dans un train, faire sa lessive », pour lire. En 12 minutes chrono.Les best-sellers en question sont avant tout des ouvrages de non-fiction, et en anglais. Pour profiter de ce service, le coût sera de 340 $ annuels : de la sorte, les utilisateurs profiteront de volumes résumés en une fraction de temps — juste assez pour capter l’essentiel et s’initier à de vastes sujets.Sont en effet traités des sujets tels que la finance, la parentalité, le leadership, le management, la vente, la productivité, et on en passe, et on en oublie. La bibliothèque s’enrichit d’ailleurs de près de 30 nouveaux livres chaque mois. Si jamais un titre que vous souhaiteriez découvrir fait défaut, il sera possible de le réclamer aux animateurs.Les résumés proposés sont disponibles en format audio ou texte, avec une possibilité de consultation hors ligne. Le tout avec une promesse alléchante : « Que se passerait-il si vous pouviez lire trois livres par jour ? »En effet, la question se pose…