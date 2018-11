Liseuse : le marché se redresserait en cette fin d'année

La croissance semble de retour pour E Ink Holding, comme l’annonce son président, Johnson Lee. Du moins, les prévisions de vente pour le quatrième trimestre 2018 sont optimistes, après des mois de disette. Les résultats viendront principalement des étiquettes électroniques pour les revendeurs.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Une demande qualifiée d’exubérante, assure Lee, pour ce produit, devrait assurer de solides résultats pour cette fin d’année, et se prolonger en 2019.La taille de ces étiquettes a d’ailleurs été augmentée, passant de 2,9’’ à 5,65’’ et 7,5’’, de quoi améliorer la lisibilité.Quant aux solutions de lecteur de livres numériques, qui se sont heurtées à des obstacles sérieux durant les trois premiers trimestres de 2018, elles semblent remonter. Lee ne donne pas de nom, mais affirme qu’un nouveau produit chez un client important a fait remonter les commandes.Là, difficile de se prononcer, alors que tant Amazon que Kobo ont récemment commercialisé de nouveaux appareils.Mais c’est également avec le papier électronique – et les solutions d’affichage pour les transports et dans les hôpitaux – s’imposeront sur le marché.Pour les revenus du T4, Lee prévoit re monter les pertes du T3 : ce dernier avait perdu 17,2 % en regard de 2017, à 3,97 milliards $ NT, avec, toutefois, un bénéfice de 840 millions $ NT.Pour les trois premiers trimestres, le bénéfice net s’élève d’ailleurs à 1,742 milliard.via Digitimes