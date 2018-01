Liseuses, livre numérique et handicaps : Édouard Philippe interpellé

Comment aider au mieux les personnes en situation de handicap ? Une question posée par le député La République en Marche, Romain Grau, qui entend porter le sujet auprès du gouvernement. Interpellant Édouard Philippe dans une question parlementaire, il réclame une amélioration de la vie pour chacun, dans l’accessibilité au numérique.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



« Certaines personnes souffrant d’un handicap moteur sont empêchées de toute action sur un clavier ou un écran tactile. Il ne leur reste plus que la possibilité de commander des fonctions par l’intermédiaire d’un contacteur placé sur ou à proximité d’une partie du corps encore mobile ou d’utiliser une commande oculaire », indique le député.

Selon lui, tant les appareils que les logiciels actuels n’apportent cependant pas des solutions efficientes. De même qu’elles « n’offrent pas toutes les possibilités ouvertes par la technologie, particulièrement concernant l’utilisation des liseuses ». Il devient impossible pour les personnes handicapées de lire sur un de ces écrans d’appareils, pourtant dédiés à la lecture de livre.

Et le député d’interroger : que peut faire le gouvernement pour « intervenir ou sensibiliser les concepteurs de ces logiciels afin qu’ils prévoient une offre complète ». Et de la sorte, que les outils numériques puissent, dans l’ensemble de leurs possibilités, servir et devenir accessibles aux victimes d’un handicap.