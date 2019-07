Lit, plage... les Français plus enclins à lire durant les vacances estivales

Edwige — CC BY 2.0















Parmi tous les endroits possibles pour lire un livre cet été, les Français sont 46 % à préférer leur lit. La plage reste en bonne place et arrive en deuxième choix avec plus de 37 % des votes, bien loin devant les autres possibilités.



Globalement, les vacances d’été sont un moment propice pour la lecture, puisque 68 % des femmes et 61 % des hommes lisent plus de livres durant cette période. La lecture papier est favorisée à 56 % et talonnée de près par la lecture numérique à 44 %. Les femmes semblent plus intéressées par le numérique : 48 % préfèrent ce format.En moyenne, 35 % des Français prévoient de dévorer au moins deux ouvrages pendant leurs vacances. Ce chiffre est porté par les femmes qui sont 37 % à lire au moins deux livres quand les hommes sont plus nombreux (36 %) à n’en lire qu’un seul.En revanche, 56 % des Français ne prévoient pas leurs livres avant de partir dont 64 % de la gent masculine. Quant aux femmes, elles anticipent à 53 % leurs lectures estivales.Pour les retardataires qui achètent leurs livres sur place, ils préféreront à 67 % se les procurer dans un kiosque. Ensuite, 45 % des Français choisissent un accès numérique, avant d’aller en librairie pour 40 %.La lecture reste une activité solitaire pour 60 % des gens, et à 28 % une activité de couple. Les Français sont dans l’ensemble assidus, puisque 67 % des femmes et 75 % des hommes déclarent qu’ils arrivent à lire tous les livres prévus pendant les vacances.