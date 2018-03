Livre audio : à moi vaisselle, footing et montage de meubles Ikea

Veut, veut pas, c’est aujourd’hui Audible qui compte la plus importe des offres, accessibles depuis le site ou l’application — tous deux sont très intuitifs. Avec 250.000 références proposées, le choix ne manque pas. Certains se laisseront séduire par des titres, d’autres seront sans doute attirés par des voix connues ou d’autres encore choisiront l’association des deux (Sherlock Holmes lu par Benedict Cumberbatch par exemple...). De mon côté, plusieurs romans me faisaient de l’œil depuis un moment et pour se faire une idée la plus éclectique possible, votre humble serviteur a choisi des ouvrages radicalement opposés.

Tout d’abord un ouvrage culte de la fantasy, La fraternité de l’anneau de J. R. R. Tolkien, lu par Thierry Jansen, que je comptais partager en famille. Puis en anglais, un roman de fiction maintenant adapté dans les salles obscures, Call me by your name d’André Aciman, que j’étais curieuse de découvrir lu par un des deux acteurs principaux, Armie Hammer. En parallèle, un ouvrage de la catégorie Santé et Bien-être, dans la langue de Molière, le best-seller de Hal Elrod Miracle Morning : Offrez-vous un supplément de vie. Ce qui m’a convaincue ? Il est lu par l’acteur Bernard Gabay, voix de doublage de nombreux acteurs américains : qui de plus motivant qu’Iron Man, Aragorn ou encore d’Antonio Banderas pour changer le cours de votre vie ?

Des romans très différents qui ont su trouver leurs places dans des situations tout aussi différentes. Le livre audio m’a permis d’ajouter un peu de lecture dans ces moments où il est parfois compliqué de fournir la concentration nécessaire à la lecture. Coutumière des podcasts, il ne m’a pas été difficile d'emboîter le pas à l'usage audio du livre, devenu comme un rendez-vous. Autant vous dire que les tâches ingrates sont tout de suite devenues bien plus séduisantes… Je suis devenue multitâche, à moi vaisselle, footing et montage de meubles Ikea, tout en avançant mes lectures.

Comme dit précédemment, j’avais en tête de mettre à profit mes proches dans cette expérience et de partager un moment de lecture avec mes cobayes. Habituellement, les trajets en voiture sont le grand théâtre de combat sanglant quant à la station de radio à adopter pour les deux heures d’incarcération dans cette structure métallique. Seulement voilà cette fois-ci, ce sera lecture de fantasy pour tout le monde. Et croyez-le ou non, tous les passagers étaient pendus aux lèvres du conteur, rendus nostalgiques des feuilletons radiophoniques. On regretterait presque la rapidité du trajet et les arrêts à la station essence.Pour ma part et à ma grande surprise, j’ai eu un véritable coup de cœur pour Call me by your name. M’entendre raconter l’histoire de cet été italien plein d’une sensualité et d’une sensibilité propre aux premières fois m’a transporté, m’a fait rougir et m’a ému aux larmes.Le découpage des chapitres en séquences d’une vingtaine de minutes environ m’a permis de déguster le roman à ma guise, se calquant sur les trajets en transport ou en voiture sans être interrompu par les bousculades et les changements. La voix du conteur et ses intonations, les choix littéraires de l’auteur, le format livre audio redonnent son importance à chacun des mots qui sont lus, que l’on entend.