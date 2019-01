Livre audio : le Suédois BookBeat en phase de conquête du monde

Deuis la Suède où l’acteur se déploie, Niclas Sandin, fondateur de l’entreprise, a des perspectives réjouissantes. Selon lui, BookBeat comptera sur plus de 250.000 inscrits à la fin de l’année. Et si le Royaume-Uni a été mis en attente, c’est avec la Finlande, l’Allemagne et la Suède que le marché va croître.Tout le problème vient de ce que le modèle économique est séduisant pour les consommateurs, mais sans avoir un contenu suffisant, la concurrence sera rude. Et tout l’enjeu reste pour Sandin de convaincre des éditeurs en dehors de la Scandinavie.Étant donnée la réponse britannique, l’affaire ne sera pas simple, et il faudra passer par des partenaires et fournisseurs qui accepteront de se lancer. Côté allemand, ce pourrait être la piste la plus probante : Sandin affirme que les auditeurs d’outre-Rhin sont plus consommateurs que les Suédois.Ainsi, une offre hybride pourrait se profiler, avec un abonnement de base à 14,90 € pour 30 heures d’écoute – suivie de l’offre premium de 19,90 € pour un accès illimité.Or, comme les autres opérateurs suédois passent par le même modèle d’illimité, cette solution ne serait donc pas valable sur le territoire même.Dans le même temps, les nouvelles négociations sur le taux horaire reversé aux éditeurs sont en cours : probablement pourra-t-on avoir plus d’informations une fois ces discussions achevées ? « Le défi peut venir de gros consommateurs qui écouteraient plusieurs livres par semaine et dépasseraient alors largement le prix qu’ils payent. »Mais le fondateur reste particulièrement optimiste, en dépit des acteurs qui seraient en route vers la Suède – on parle de Piratförlaget qui serait disposé à investir, ou même d’Amazon, qui ouvrirait Audible dans les pays nordiques.Mais il y a de la place pour chacun, assure Sandin : « Cela dépend probablement des ambitions de ces services. Il est possible que seuls quelques-uns prennent le marché, à long terme. Mais tant que le secteur se développe, je suis vraiment heureux de contribuer à en améliorer la notoriété. »via Boktugg