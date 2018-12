Livre numérique : le jour de la libération fiscale vient de sonner

Ce 4 décembre est une journée à marquer d’une pierre blanche : en effet, les États membres de l’Union européenne sont désormais autorisés à appliquer un taux de TVA réduit, voire super réduit ou nul, pour les livres numériques. Champagne. Presque.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



La Fedération européenne des éditeurs est prête à sabrer : aujourd’hui, entre en vigueur al directive 2018/1713 du 6 novembre 2018, qui amende la directive 2006/112/EC. En clair, la TVA sur les publications numériques, livres, journaux, périodiques, est officiellement calquable sur son pendant imprimé.Rudy Vanschoonbeek, président de la FEP, a déclaré : « Nous souhaitons maintenant encourager tous les États membres qui ne l’ont pas encore fait à saisir cette opportunité exceptionnelle et à réduire au minimum la charge fiscale liée à la lecture. »Et dans le même temps, la FEP remercie chaleureusement tous les États qui ont apporté leur soutien à cette cause – et donc aux éditeurs.Reste à remercier les éditeurs qui ont appliqué, pour la France par exemple, le changement de taux : passant de 19,6 % (l'adoption par l'Assemblée nationale remonte au 1er janvier 2012) à 5,5 % le prix des livres numériques aurait dû diminuer de près de 14 points. Mais il semble qu’une erreur logicielle ait empêché de répercuter cette baisse sur le prix public final...