La Apple Worldwide Developers Conference a battu son plein. Y sont présentés depuis lundi, les nouveautés de la marque ainsi que les futures améliorations. Parmi elles, on notera les mises à jour des logiciels et nouvelles fonctionnalités notamment de l’Apple Watch. WatchOS 5 permettra entre autres la lecture de podcasts et de livres audio.

hine, CC, BY NC ND 2.0





Conçu comme un coach fitness embarqué, c'est une bonne nouvelle pour les joggeurs et sportifs de tout poil. Grâce à watchOS 5, la montre connectée d’Apple pourra accompagner les entraînements de lectures, annonçait Kevin Lynch lors d’une des interventions de la conférence de l’entreprise.



D’après



Alors qu’il était possible d’accéder au service de streaming Apple Music depuis l’Apple Watch 3, le podcast arrivera à la prochaine mise à jour à l’automne. Il sera donc désormais facile de demander à Syrie d'activer l'application Apple Podcasts (ou Apple Books qui arrivera à l'automne également) sur l’Apple Watch pour profiter de ses audiolivres ou podcast dans ses AirPods. Conçu comme un coach fitness embarqué, c'est une bonne nouvelle pour les joggeurs et sportifs de tout poil. Grâce à watchOS 5, la montre connectée d’Apple pourra accompagner les entraînements de lectures, annonçait Kevin Lynch lors d’une des interventions de la conférence de l’entreprise.D’après Fast Compagny , un expert du fitness affirme que tout sportif assidu est en recherche de distraction lors de ses séances afin de dissocier la performance physique de l'esprit et pouvoir ainsi se surpasser. Et si la musique convient à certains, le succès grandissant des podcasts et livres audio pourrait bien évincer les playlists.Alors qu’il était possible d’accéder au service de streaming Apple Music depuis l’Apple Watch 3, le podcast arrivera à la prochaine mise à jour à l’automne. Il sera donc désormais facile de demander à Syrie d'activer l'application Apple Podcasts (ou Apple Books qui arrivera à l'automne également) sur l’Apple Watch pour profiter de ses audiolivres ou podcast dans ses AirPods.



Petit plus, toutes les machines fonctionnant grâce au système iOS étant connectées, il sera possible de naviguer d'un appareil à un autre en cours de lecture. Il sera ainsi possible de commencer une lecture sur iPhone pour la poursuivre sur l'Apple Watch exactement où l'on se sera arrêté.