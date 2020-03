Livres audio, livres lus, et audiobooks gratuits et accessibles en ligne

Photo d'illustration - Pixabay License

Le concept du livre audio a été développé premièrement pour un public atteint de cécité. La Ligue Braille possède d’ailleurs une bibliothèque en ligne dont l’accès est réservé aux personnes aveugles et malvoyantes membres de l’ASBL. Les membres ont ainsi droit à 10 téléchargements par mois, un quota qui se renouvelle automatiquement le premier jour de chaque mois.Assez rapidement, les livres audio se sont ouverts à un public plus large, au-delà même des enfants et des personnes âgées, un public tout à fait capable d’une lecture classique. Dans un article sur les pratiques des Français en matière de livres audio , nous vous révélions que les auditeurs sont « généralement de grands lecteurs sous tous formats, d’un bon niveau culturel et social et particulièrement actifs ». Voici donc une sélection des sites qui vous permettront d’écouter des audiobooks gratuitement et en toute légalité. Litterature Audio a été créé au sein de l’association Des Livres à Lire et à Entendre qui travaille depuis 2003 pour permettre à tous, et particulièrement aux personnes non voyantes et malvoyantes, de goûter aux délices de la littérature. Le site dispose de plus de 6 000 livres audio gratuits. Pour s’y retrouver, la recherche peut s’effectuer suivant le donneur de voix, les livres plus vus ou encore les plus appréciés. Vous pouvez aussi très bien vous laisser guider par les suggestions à la une. Les enregistrements se caractérisent par une bonne qualité sonore. La plupart des textes choisis appartiennent au domaine public, mais vous trouverez également des textes contemporains. En plus de proposer les lectures enregistrées par la communauté d’internautes bénévoles, ce site recense tous les autres titres disponibles gratuitement sur la Toile.La raison d’exister de Bibliboom demeure dans le plaisir du partage : le partage de la passion de la littérature, de ce qu’on peut donner sans le perdre, comme sa voix. Ce site répertorie moins de titres que Litterature Audio, mais leur qualité technique est tout aussi bonne. En désactivant votre bloqueur de publicités, vous apporterez au projet un soutien non négligeable.Le catalogue d’ Audiocité est bien fourni, mais la qualité des enregistrements s’avère moins exigeante. On y trouvera donc des bandes à qualité variable. Le point positif demeure dans la diversité des genres disponibles. Vous trouverez votre bonheur, que vous aimiez les œuvres classiques ou les titres contemporains plus originaux. Animé par une idée semblable à celle de Litterature Audio, Audiocité présente un moteur de recherche des livres audio sur tout le Web. Librivox.org dispose d’un large catalogue de titres appartenant au domaine public et enregistrés dans différentes langues. Leur qualité est tout aussi aléatoire que sur le site d’Audiocité. Le site américain possède une filiale européenne, Legamus ! , qui contient des œuvres tombées dans le domaine public en Europe. On en trouvera essentiellement en anglais et en allemand, mais aussi en néerlandais ou en italien, et dans une moindre mesure en français et dans d’autres langues européennes comme le hongrois ou le polonais. Ne visitez pas cette plateforme si vous ne comprenez que le français. Comme pour les sites précédents, la liste se nourrit de manière participative. Leurs enregistrements sont téléchargeables notamment via des applications Android telles que Livres Audio et Listen Free Audio Books Internet Archive , véritable bibliothèque digitale répertoriant des sites web et d’autres artéfacts digitaux, constitue une ressource incontournable si vous cherchez des enregistrements sur Internet. Mais vous y trouverez bien d’autres pépites encore. La plateforme héberge Au Fil des Lectures qui propose les grands classiques de la littérature française et étrangère, en français. Seul bémol : il est peut-être un peu difficile de s’y retrouver dans le catalogue. Vous devrez donc avancer au petit bonheur la chance.Si vous adorez Guy de Maupassant ou souhaitez simplement (re)découvrir son œuvre, elle apparaît dans son intégralité sur un site qui lui est entièrement dédié, GuydeMaupassant.fr . Les enregistrements soignés ne sont malheureusement pas téléchargeables, il faudra se contenter de les écouter en ligne.Le site de livres audio payants Bookdoreille comporte une page explicitement intitulée « Livres audio gratuits ». Vous pourrez y découvrir une sélection de sept fichiers, certes maigre, mais toujours bonne à consulter. Certains sites nécessitent la création d’un compte, comme Altramenta . D’autres, payants, proposent parfois des promotions ou offrent un livre gratuit lors de l’inscription. C’est le cas de Livre aud.io , parmi tant d’autres.