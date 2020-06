Livres audio : OverDrive étend son catalogue

EBOOKS : spectaculaire envolée du prêt

numérique au Quebec

L’année dernière, Overdrive annonçait avoir réalisé 326 millions de prêts numériques . Parmi ces prêts, 211 millions étaient des livres numériques tandis que 114 millions concernaient les audiolivres. En 2019, pour la 6e année consécutive, les emprunts de livres audio (30 % de hausse) avaient enregistré une croissance supérieure à celle des emprunts d’ebooks (15 % de hausse).C’est sans doute pour contenter ce marché en pleine expansion qu’Overdrive s’est associé avec Recorded Books pour proposer une offre toujours plus importante. Au programme des titres pour enfants et adolescents, ou encore des ouvrages d’auteurs afro-américains.« Nous sommes ravis d’annoncer que notre catalogue de livres audio Recorded Books s’est élargi ! Bon nombre de ces titres n’ont jamais été disponibles pour les bibliothèques et nous sommes ravis de vous les apporter, ainsi qu’à vos usagers » souligne l’entreprise dans un communiqué.Enfin, OverDrive propose aussi aux établissements, tout au long du mois de juin, d’économiser jusqu’à 35 % sur les livres audio, y compris sur les milliers d'ouvrages issus du catalogue de Recorded Books.