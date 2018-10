Livres, presse, magazines : AccorHotels généralise la lecture en streaming

Nouvelle étape franchie dans le développement de la société Youboox : cette plateforme de lecture en streaming mettra en place une offre spécifiquement conçue pour le groupe AccorHotels. Il s’agira d’un service proposant presse quotidienne, magazines, guides de voyage et livres.



Michael Coghlan, CC BY SA 2.0





En juin 2017, les deux sociétés avaient lié un premier partenariat ; les clients du groupe, dans le cadre du programme Fidélité, pouvaient disposer de l’offre Youboox. Plus d’un an après ce lancement, le service est généralisé.

Les voyageurs de tous les pays pourront, en se connectant au Wi-Fi de l’établissement dès leur arrivée, accéder à l’intégralité du catalogue, indique un communiqué.

L’interface de lecture et le choix des contenus mis à disposition offrent une véritable expérience personnalisée, fidèle à l’identité des différentes marques de AccorHotels.



Les sélections de livres et de guides de voyage sont ainsi élaborées sur mesure autour des thématiques et des centres d’intérêt de la clientèle du groupe hôtelier : le sport, la musique, l’entrepreneuriat, le développement personnel, ou encore les polars... sans oublier les bandes dessinées et la fantasy pour ravir les plus jeunes.



Actuellement testé dans plusieurs hôtels du réseau français en vue d’une expansion progressive vers l’étranger, le référencement de Youboox par AccorHotels marque une étape importante dans la stratégie d’internationalisation de son kiosque digital.



La plateforme entend ainsi répondre aux attentes d’une clientèle internationale, tant en termes de service en proposant une offre disponible dans de multiples langues, qu’en termes de contenus avec une sélection de médias du monde entier.

« Je suis particulièrement fière que Youboox intègre le giron des services offerts par le groupe AccorHotels et les remercie de nous avoir permis de lancer avec eux la première offre de kiosque digital donnant accès à des lectures pour petits et grands à l’hôtel. Youboox a l’ambition de se positionner comme la marque de référence capable d’offrir des contenus et des expériences de lecture sur mesure et sur n’importe quel écran en fonction des besoins et attentes de ses clients, qu’ils soient utilisateur final ou acteur de l’hospitalité et de la mobilité », indique Hélène Mérillon, fondatrice et présidente de Youboox.