Location de romans, nouvelles fonctionnalités : Google ravive Play Books

Beta Features (ou Fonctionnalités beta en français) est, comme son nom l’indique, une approche encore expérimentale des évolutions envisagées. De fait, cet espace permet d’accéder à des fonctionnalités en cours de développement — toujours avec la perspective soit de les améliorer, soit qu’elles disparaissent.Pour y accéder, il suffit de se rendre sur la petite roue crénelée en haut à droite, à partir de Google Play Books, et de choisir d’activer cette solution. Pour l’instant, trois projets sont en cours :• Étagères personnalisées : Créer des étagères pour organiser vos livres• Rechercher/Trier : Système d’icônes pour faciliter l’accès aux livres• Étagères Prêts à être lus : Les titres disponibles, et pas encore terminés.Les utilisateurs ont la possibilité d’apporter leurs commentaires, et chance, ce test est ouvert aux autres territoires que les États-Unis. Pour l’instant, l’option Créer une étagère semble la plus intéressante, puisqu’il est possible de composer son classement à l’envi. Et de ranger ses ebooks d’un simple clic. Rien de bien révolutionnaire non plus, mais la preuve qu’un vent de changement, après des années de silence ou quasi, commence à souffler.L’autre volet, en revanche, ne sera pas accessible depuis la France : en partenariat avec Open Road Media, la maison d’édition numérique, un service de location de romans est mis en place. 200 titres qui sont proposés — fantasy, mystères, science-fiction et non fiction historique.Certes, Google pratique la location d’ouvrages numériques depuis des années, mais cette fois, l’offre est assez bien construite, avec trois jours de location proposés. Le prix est évidemment revu à la baisse. Rien pour l’heure en France, assez logiquement, mais on attend de pied ferme le déploiement de cette solution…via Digital Reader