Luxembourg : plus de 20.000 titres en accès gratuit pour les lycéens

Les vacances d’été approchent, et pour que tous les lycéens puissent continuer d’avoir accès à des ouvrages, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a décidé de lancé « read-y », une bibliothèque numérique gratuite. Le projet est également porté par la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) avec le soutien de Digital Luxembourg.





Le catalogue comprend plus de 20.000 titres, proposés principalement en anglais, allemand et français. Mais d’autres ouvrages viendront au fur et à mesure enrichir l’offre initiale. Les livres sont accessibles à la fois sur smartphones, tablettes et ordinateurs, un format idéal pour les vacances.



Read-y « entend contribuer à nourrir le goût de la lecture chez les jeunes, la lecture comme plaisir choisi librement et sans contraintes financières » annonce le communiqué. Ainsi, il ne s’agit pas d’une sélection d’ouvrages basée sur les programmes scolaires nationaux, mais bien d’une bibliothèque de loisir.



En effet, l’initiative ne remplace ni ne modifie l’activité de lecture en classe, mais est plutôt à envisager comme un « encouragement supplémentaire à la lecture individuelle grâce à un accès facile et large des jeunes à la littérature jeunesse ».



Outre de proposer une grande diversité d’ouvrages gratuits, read-y comporte de nombreuses fonctionnalités telles que la lecture hors ligne, la réservation des livres déjà en consultation, la recherche de définitions dans le dictionnaire intégré ou encore l’ajout et la conservation de notes et commentaires.



L’offre s’adresse à tous les lycéens du Luxembourg qui fréquentent les établissements publics ou les écoles privées appliquant le programme national. Leurs enseignants, les directions et les bibliothécaires des lycées peuvent également y bénéficier.

LISTE DE LECTURE : Inciter les plus jeunes

à lutter contre les inégalités



Pour ce faire, il suffit de se rendre sur l’application de lecture Sora, ou sur le site ready.script.lu et de se connecter avec son compte IAM. Pour les élèves utilisant une tablette mise à disposition par l’Éducation nationale, l’application sera installée automatiquement, précise le communiqué.



Le catalogue read-y sera également intégré à ebooks.lu, l’outil de prêt de livres numériques de la bibliothèque nationale du Luxembourg. Il devrait rejoindre l’offre existante de la plateforme de 150.000 ebooks à la mi-juillet.



Ainsi les jeunes de plus de 14 ans détenteurs d’une carte de la BnL ou de l’une des bibliothèques publiques partenaires d’ebooks.lu pourront également emprunter des ouvrages read-y.

Photographie : pixabay license