Maintenant, Apple propose des Objectifs de lecture sur iPad...

Quelques nouvelles fonctionnalités et précieuses, arrivées sur l’iPad — comme le support d’un souris, hé oui… – ne changeront pas la face du monde. Pourtant, dans le flot de découvertes, on apprend une nouvelle option dans l’application Book, baptisée Reading Goals.En somme, des objectifs de lecture quotidiens, qui s’intègrent plus comme un gadget au sein de l’application — mais toujours avec la perspective de collecter des données personnelles d’une manière ou d’une autre.« Lisez ou écoutez un livre durant cinq minutes alors que vous êtes en piste pour votre café, votre lieu de travail ou avant d’allez vous coucher, pour atteindre votre objectif de lectures quotidiennes », exhorte la firme.« Bâtissez des séries pour célébrer vos réussites et partagez des livres avec la collection Books Read This Year. »Rien de bien exaltant, qui suggère surtout une idée consumériste de la lecture, et en rien récréative ou divertissante.Autre point plutôt intéressant : Siri va désormais avoir la possibilité de lancer des musiques, des podcasts ou des livres audio depuis des applications tierces, choses jusqu’à lors impossible. Heureusement, SiriKit est désormais dans les rails…Les fonctionnalités devraient également être présentes dans iOS 13… Impatience jubilatoire...