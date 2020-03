Manga et comics : alliance transatlantique entre la Kodansha et izneo

Au menu, les lecteurs fans se régaleront avec Fire Force, Attack on Titan, The Quintessential Quintuplets, The Ghost in the Shell, FAIRY TAIL, ou encore, l’incontournable Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition… Pour consulter les titres numériques, il faudra se résoudre pour l’heure à passer par son ordinateur de bureau ou via la Nintendo Switch – l’application Android sera fonctionnelle également.En revanche, pour la version iOS de izneo, il faudra prendre patience : le communiqué parle de quelques mois.Alvin Lu, grand manitou de la Kodansha US, se réjouit sans réserve de cette association. « Durant des années, nous avons travaillé dur pour créer une entreprise numérique solide, afin que le contenu de la Kodansha puisse être facilement accessible à toute personne qui commence à lire des mangas. » Avec l’opérateur izneo, c’est un nouveau marché qui s’ouvre donc.Luc Bourcier, directeur général d’izneo reprend : cet apport de titres pour le catalogue de la plateforme française est une manne, particulièrement prestigieuse. « Les incroyables séries publiées par la Kodansha USA nous permettront d’atteindre de nouveaux lecteurs de bande dessinée numérique, en langue anglaise, sur les différents écrans où nous déployons notre offre. »N’oublions pas que izneo propose un mois gratuit , pour son abonnement, de quoi découvrir le catalogue en restant chez soi. Vu que de toute manière, nous sommes confinés jusqu’au 15 avril minimum.Or, dans le cadre de ce lancement, izneo vendra des titres de Kodansha pour 99 centimes, sur les volumes #1 de 270 titres.