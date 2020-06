Mathématiques : quand apprendre les multiplications devient un jeu

Ah, l’époque des multiplications, cette fameuse année où l’enfant passe des heures à répéter ses tables, parfois non sans mal… L’application Mathemagics s’est penchée sur cette grande épreuve de mémorisation de l’école primaire et a développé une méthode divertissante qui substitue les chiffres par des personnages d’histoires.







La méthode des nombres personnifiés



Sur Mathemagics, l’application développée par SlimCricket, les nombres sont personnifiés : RamSept, DeuxOreilles, Neufticot, TroisKenstein… Tant de personnages amusants qui vont aider l’enfant à mémoriser ses tables de multiplication grâce à des aventures rocambolesques. La mémorisation d’une histoire, à cet âge, est effectivement plus facile que celle d’un calcul abstrait et de son résultat.



Ainsi, pour 7×9, RamSept invite Neufticot à prendre le thé. Mais RamSept trébuche et casse sa théière. Neufticot apporte alors sa théière en forme de 6 pleine de poussière. En la frottant, en sort un génie en forme de 3. Résultat : 9×7 = 63.



Chaque animation dure environ 30 secondes, ce qui peut sembler un peu long, mais le but est de marquer l’enfant et de l’amener à se rappeler rapidement le résultat en voyant les nombres.



Entraînement et Jeu



Deux modes sont disponibles : Entraînement et Jeu. L’enfant doit tout d’abord visionner tous les calculs-histoires d’une table pour ensuite pouvoir accéder au menu « Jouer ».









Dans la phase « Je joue », les calculs sont affichés avec les personnages. L’enfant doit choisir le bon résultat parmi 3 propositions. Les propositions correspondent aux « nombres dessins » qui figurent dans les histoires. L’enfant n’a donc qu’à se remémorer l’histoire pour trouver la bonne réponse. Ces quiz progressifs permettent de valider l’apprentissage. Dans ce mode Jeu, certaines propositions deviennent peu à peu des nombres non personnifiés, afin d’habituer l’enfant à passer des histoires aux chiffres abstraits.



L’enfant gagne des points à chaque bonne réponse, qu’il pourra ensuite échanger contre une maison et des éléments pour les différents personnages de Mathemagics.

En pratique

Mathemagics se divise en deux applications, une pour les familles et une app Pro destinée aux professeurs. Ces derniers pourront créer jusqu’à 40 profils par tablette et accéder au suivi personnalisé de chaque élève. Cette application est disponible à la fois sur l’App Store et sur Google Play. Mathemagics est aussi disponible via une plateforme web, avec un essai gratuit de 15 jours.