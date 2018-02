Médiation numérique des savoirs en accès libre et gratuit

« Ce livre, nous avons mis 5 ans à l’écrire et des milliers d’heures à le concevoir, à travers nos blogs, notre veille, les formations animées et nos projets » confiait Silvère Mercier sur son blog bibliobsession. Envisagé à mi-chemin entre guide pratique et base de réflexion, le livre allie l'expérience des deux auteurs pour les mettre au service du plus grand nombre.

Pour rester fidèles à leurs convictions, ils ont choisi de mettre en ligne leur texte gratuitement et en intégralité sous licence Creative Commons CC-BY-SA. Les internautes sont ainsi autorisés à partager le contenu par le biais de la copie, de la distribution ou encore de la communication du matériel par tous les moyens et sous tous les formats. Ils peuvent également adapter en remixant, transformant ou même créant à partir de l’original pour toute utilisation y compris commerciale.

En faisant cela, ils s’engagent cependant à créditer l’œuvre originale en intégrant un lien vers la licence et à préciser les modifications effectuées si elles ont lieu. Le partage doit également être effectué dans les mêmes conditions, c’est à dire sous la même licence.

Le livre papier restera disponible uniquement à la Librairie du Québec à Paris ou par le site de l'éditeur.



Le résumé de l’éditeur pour Médiation numérique des savoirs :



Dans un monde connecté, la question à soulever est moins celle de l’accès à l’information que celle des parcours et des choix menant à telle ou telle information. À ce titre, les médiations numériques des savoirs n’ont jamais été aussi nombreuses. Mots-valises pour certains, médiation et numérique peuvent prendre un sens précis à condition de les considérer comme les clés d’une démarche au service du partage et de développement des savoirs et des savoir-faire. Mais comment traduire cet objectif en dispositifs concrets ? Comment développer une stratégie de médiation dans le cadre d’une politique publique ? Nous verrons pourquoi et comment le centre de gravité de l’activité d’une bibliothèque peut se déplacer de la constitution de collections vers des activités de curation et de médiations numériques des contenus.



Ce livre est l’aboutissement de plus de dix ans de pratiques et de réflexions menées par les auteurs à travers leur pratique professionnelle, leurs blogues et l’animation de formations continues pour les bibliothécaires. À la fois réflexion sur les enjeux et manuel pratique, il s’adresse à tous ceux, professionnels de l’information, étudiants ou curieux qui souhaitent mieux comprendre et contribuer à la circulation des idées à l’ère numérique.