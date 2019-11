Meritic : les acteurs des Technologies de l'information récompensés

Ainsi, pour 2019 Johanne Devin, présidente-directrice générale de NovAxis Solutions, un développeur d’application Web reçoit le prix Méritic Entrepreneur Ville de Québec. Marc Boutet, président-directeur général de l’entreprise De Marque, qui œuvre dans la distribution de contenus culturels numériques, reçoit lui le prix Méritic Carrière en TI.C’est en 1995 que Johanne Devin s’est jointe à NovAxis Solutions à titre de directrice lors de l’ouverture du premier bureau ayant pignon sur rue à Québec, avant d’être nommée présidente-directrice générale en 2005. Très engagée socialement, elle propulse l’action des femmes d’affaires notamment à travers l’initiative Leadership au féminin qu’elle a lancé en 2017 alors qu’elle était à la tête de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.L’entreprise NovAxis Solutions, fondée en 1989 alors qu’une équipe avant-gardiste travaillait déjà au développement d’applications Web, crée et commercialise aujourd’hui des produits destinés aux travailleurs autonomes et aux TPE/PME à travers 165 pays.De Marque est particulièrement connue dans l’industrie du livre. Depuis 1990, l’entreprise est devenue un chef de file qui évolue dans le milieu de l’édition et de la diffusion de contenus éducatifs et littéraires. Bien établi au Canada, il collabore avec un réseau international et multilingue de plus de 1 600 partenaires répartis dans plus de 40 pays.« C’est un grand honneur pour mon équipe et moi que de recevoir cette reconnaissance en présence d’entrepreneurs et de professionnels chevronnés qui contribuent à l’innovation au Québec. Ce prix est le fruit de nombreuses années d’efforts, mais aussi de gens de talent qui animent avec brio toute notre industrie », assure son PDG dans un communiqué.