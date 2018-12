Métro, tramway ou bus : toujours de quoi lire avec Bibliomobi

Des lectures, régulièrement, sur smartphone

Bibliomobi se lance initialement avec la perspective de donner aux usagers des transports lillois de quoi lire durant leur trajet. Un QR Code à scanner et en partenariat avec la bibliothèque municipale, des œuvres à découvrir. L’application était déjà gratuitement disponible, mais avec une offre éditoriale limitée à des catégories thématiques.Durant les six mois d’expérimentation avec le réseau Transpole, le succès du concept — malgré la nécessité de l’adapter et de structurer l’offre — a démontré la viabilité du projet.L’appli permet toujours de télécharger des œuvres numériques, pour une lecture sur smartphone, mais a largement revisité son catalogue. D’abord, Bibliomobi s’inscrit dans le Contrat Territoire Lecture passé entre 2013 et 2016 entre l’Etat (ministère de la Culture et de la Communication/Direction régionale des Affaires culturelles des Hauts-de-France), le Département du Nord et la Métropole européenne de Lille.Ce volet institutionnel posé, les lectures sont maintenant établies par le réseau de bibliothèques et médiathèques de la Métropole européenne de Lille, en collaboration avec le Centre Régional des Lettres et du Livre Nord–Pas-de-Calais.Les catalogues sont désormais renouvelés chaque deux semaines avec des textes classiques — relevant du domaine public, donc libres de droits — mais également des nouveautés propres à l’application, ainsi que des œuvres d’auteurs régionaux, composées pour l’occasion. On y retrouve également des contenus pour la jeunesse, et des titres exclusifs.Cette semaine, on peut ainsi redécouvrir Alphone Allais et ses Contes de Noël, mais également Des confitures de Fanny Chiarello, une exclusivité, ou le Chant de Noël de Charles Dickens. Et bien d’autres.Pour en profiter, c’est depuis l’ application Melcome , pour Android et iOS. Et nul besoin de résider dans la métropole : la lecture commence toute seule, indépendamment de la zone géographique.