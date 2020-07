Mexique : tous les audiolivres de Grupo Planeta en exclusivité sur Scribd

photo : Leo Gonzales, CC BY 2.0

L’offre pour le Mexique a considérablement évolué : un million d’ouvrages numériques et audio accessibles, voilà qui pèse. Or, Grupo Planeta signe un accord exclusif avec Scribd, par lequel tous ses audiolivres seront disponibles pour les abonnés. Et cette exclusivité vaut de l’or : Scribd se positionne comme unique diffuseur de ces œuvres. Grand luxe.Surtout, souligne Andrew Weinstein, président contenu chez Scribd, cela poussera la croissance observée depuis le lancement de leur plateforme, tout en consolidant les relations avec les éditeurs. Raúl Pérez, responsable numérique de Grupo Planeta, insiste : « Cette association nous donnera une occasion unique d’atteindre plus de lecteurs hispanophones au Mexique, en Amérique latine et au-delà. »Et les circonstances sont propices : de récentes données portant sur le marché mexicain ont démontré l’engouement du public pour les oeuvres dématérialisées. Une augmentation de 50 % des achats entre mars et avril , en ebook comme en audiobook.Sur l’année 2020, Scribd a enregistré 30 millions d’heures de lectures chez les Mexicains, avec des perspectives bien vertes pour l’avenir. À présent, l’offre de livres en espagnol tourne autour de 85.000 ouvrages, toujours avec une offre d’abonnement de 8,99 $ — en pesos, évidemment.Notons que durant l’acmé de la crise sanitaire, Scribd signait avec Perks, entre autres , un hub de contenus audio, ainsi que d’autres tuyaux autour de la musique, de l’actualité, du sport et des films.