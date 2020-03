Minecraft accueille la bibliothèque anti-censure de Reporters Sans Frontières

< >



Le projet a réuni Reporters sans frontières, DDB, MediaMonks et BlockWorks, des spécialistes de la conception d’univers Minecraft. Avec une perspective : donner à tout joueur, quel que soit son pays d’origine, la possibilité de lire des contenus qui seraient censurés par les autorités.Trois mois de travail, 24 développeurs venus de 16 pays, ont minutieusement bâti cette bibliothèque au style néoclassique. Inspirée de nombres de bâtiments gouvernementaux et publics, la bibliothèque est une somme de connaissances réunies, pour le bonheur de tous.Quelque part entre la Rome antique et l’architecture grecque, le bâtiment « offre la connaissance et le pouvoir de la vérité sur les autorités et les régimes gouvernementaux oppresseurs », affirme RSF.Elle se compose de 12,5 millions de blocs, et serait, dans le monde réel, le plus grand dôme sur la planète — avec 300 mètres de largeur. Et comme les développeurs œuvraient depuis différents fuseaux horaires, il a fallu coordonner avec patience.Avec 145 millions de joueurs, le jeu vidéo monté en 2009 devient alors un symbole de liberté d’expression avec cette bibliothèque « remplie de livres renfermant des articles censurés dans leur pays d’origine ». Les ouvrages peuvent être lus par tous, sans téléchargement toutefois, et le catalogue s’agrandit quotidiennement.En ce 12 mars, journée mondiale de la lutte contre la censure sur internet, The Uncensored Library s’ouvre pour donner une voix à des journalistes « interdits, emprisonnés, exilés, voire tués ». Leurs articles sont disponibles en version originale, mais également en anglais.