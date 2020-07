Nia, nouvelle liseuse de Kobo : “L'audiolivre produit des néo lecteurs”

L’ebook sur un déclin... ascendant

< >

Crédit photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

La Nia sera proposée pour 99,99 € : le pari symbolique des 100 € est atteint. Si la marque canado-japonaise ne se positionne pas au même niveau que son concurrent Kindle (75,99 €), son appareil n’en demeure pas moins séduisant. Plus léger de 2 grammes, disposant d’un stockage de 8 Go (contre 4 Go pour le Kindle), Kobo réussit à s’immiscer sur un segment du marché avec un appareil de lecture convaincant.Le lecteur ebook s’accompagne de sept romans, parmi les meilleures ventes du moment : comptez sur Joël Dicker, Guillaume Musso, Olivia Ruiz ou encore Franck Thilliez, Agnès Martin-Lugand, etc. Disponibles en intégralité, les ouvrages permettront de s’octroyer quelques pages gratuitement, avant de se constituer sa propre bibliothèque.Durant la lecture, une simple impulsion sur le centre de l’écran permet d’afficher les différentes options et menus, ou encore la barre de défilement, pour sauter des pages — le droit inaliénable du lecteur, numérique ou non.Côté technique, la Nia n’a pas à rougir : écran Carta E Ink de 1024x758. Définitivement, ce n’est pas de la haute définition, mais l’appareil fait le job sans peine. Après tout, on attend en priorité d’une liseuse qu’elle soit lisible en extérieur, sans reflet. Le tout avec 212 ppi – contre 167 pour la Kindle : même en entrée de gamme, on dispose d’un modèle sensiblement plus confortable, donc.Dans ses dimensions, le modèle est classique : les mensurations sont de 11 x 16 cm, avec une épaisseur de 9 mm, presque une norme. Enfin, les 8 Go de stockage — sans entrée pour une carte microSD — autorisent le transport de 6000 ebooks. Même pour un lecteur vorace, le nombre est significatif.Et puis, comme on ne change pas une équipe qui gagne, l’outil de rétroéclairage, ComfortLight, est toujours présent : même en pleine nuit, et sans avoir besoin de lampe de chevet, la lecture continue.« De mars à juillet, nous avons vu les utilisateurs de Kobo passer globalement 93 % de temps supplémentaire à lire par rapport à l’année précédente. Nous avons également eu un flot de nouveaux lecteurs qui ont choisi la lecture numérique pour la première fois, après avoir découvert ses nombreux avantages et sa flexibilité », indique le PDG de Kobo, Michael Tamblyn.Au sortir du confinement, les différents acteurs de la lecture numérique en France assuraient à ActuaLitté que les ventes de liseuses avaient connu une forte, voire très forte augmentation . Pour Kobo, les volumes avaient doublé sur la période, en regard de 2019 — et des acteurs comme Bookeen ou Vivlio observaient des tendances similaires.Fabian Gumuccio, responsable Kobo Europe du Sud, revient avec nous sur le lancement de l’appareil, mais également le contexte post-confinement, très largement favorable au livre numérique. Autant que pour le livre audio, ainsi qu’il nous l’explique. Entre 5 et 6 millions de titres numériques ont été téléchargés durant les semaines de réclusion à domicile – domaine public et œuvres payantes confondus…Reste que « dans la plupart des pays d’Europe, nous avons enregistré un temps passé à lire en augmentation de plus de 100 % », souligne Fabian Gumuccio. Une tendance qui a diminué au déconfinement, mais qui se maintient nettement au-dessus des chiffres de 2019. Pour lui, le livre numérique poursuit une croissance progressive, qui n'a rien de fulgurant, mais reste constante.Avec l'adjonction de l'audiolivre, de nouveaux lecteurs se profilent même : de quoi conforter l'entreprise dans l'idée qu'elle ne fait pas fausse route. La Kobo Nia est en précommande dès aujourd’hui, et les livraisons s’effectueront à partir du 21 juillet.