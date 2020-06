Nia, quelques précisions sur la prochaine liseuse de Kobo

photo : Kobo Aura One, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La Kobo Nia disposera d’un écran Carta E-Ink de 6 pouces, la norme désormais, avec une résolution d’écran de 1024x758 et une définition de 100 pp. Les caractéristiques la positionnent comme un appareil dans la série de la Clara, mais tout de même moindre technologiquement.Son poids serait de 260 g, avec une connectique WiFi, mais pas de Bluetooth. En revanche, le stockage passe à 16 Go. La batterie, de son côté, faiblit quelque peu : 1000 mAh, contre 1500 pour la Clara HD.Pas de dates de sortie, mais une confirmation : beaucoup attendaient que la Nia soit l’appareil couleur de la marque. Ce sera un non, inflexible.Nous avons contacté Kobo dans l’espoir d’avoir plus d’éléments, et mettrons l’article à jour en fonction. Rendez-vous, pour les ventes, à la rentrée, très certainement.via Digital Reader