Novel Effect, des effets sonores pour une histoire du soir augmentée

Imaginé en 2015, le concept de Novel Effect propose de donner une toute nouvelle dimension à la lecture d'histoire. Soucieux de rassembler les familles trop souvent distraites par la technologie, le couple fondateur a créé… une application. Et récemment, la startup a fait de l’effet au géant Amazon qui l’a financée à hauteur de 3 millions $.







Novel Effect est une application de reconnaissance vocale qui ponctue la lecture d'albums d’effets sonores. Pour le moment, elles est toutefois réservée à une sélection d'ouvrages jeunesse. Les musiques et bruitages se déclenchent en suivant le rythme de lecture pour captiver tous les lecteurs et donner un petit truc en plus à chaque histoire.

Matt Hammersley, ancien avocat et cofondateur de Novel Effect, a récolté pas moins de 3 millions $ de la part du Fonds Alexa d’Amazon qui promeut les innovations technologiques, en particulier celles qui s'adaptent à son enceinte intelligente Alexa. Le financement devrait être mis à profit pour faire évoluer l’application – en termes d'utilisateurs, mais aussi d’équipe interne.

À l'heure actuelle, la bibliothèque de l’application dispose de 150 ambiances sonores disponibles gratuitement si l’utilisateur possède l’album papier. Novel Effect espère également étendre leur concept à d’autres catégories de livres et à d'autres plateformes. L’équipe qui compte 11 collaborateurs exprime même la possibilité de transformer leur concept en aptitude pour Alexa, rapporte le Geek Wire.

Novel Effect a participé sans succès au programme américain Shark Tank en décembre dernier, mais a tout de même remporté un Webby Award pour « meilleure expérience mobile embarquée ». L'application faisait partie de la première édition de l’Alexa Accelerator. Paul Bernard, directeur d’Alexa Fund, a ajouté dans un communiqué : « leur plateforme est un très bon exemple des apports d’une technologie vocale qui peut améliorer et augmenter les expériences hors ligne, et nous pensions que les utilisateurs vont adorer l’utiliser. »