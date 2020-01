Numilog prend la diffusion et distribution numérique de DOD&Cie

Le livre numérique est toujours actif en France : pour preuve, l’accord passé entre DOD&Cie (anciennement Daudin Distribution) et Numilog. Le second deviendra diffuseur et distributeur pour les quelque 200 éditeurs du premier.





pixabay licence





L’accord exclusif vient d’être dévoilé : à l’image de celui présenté en juin 2019 avec Pollen, Numilog poursuit son entreprise d’accompagnement. Les services de la société permettront aux éditeurs clients de DOD&Cie d’être représentés sur un ensemble de librairies en ligne. Leurs ouvrages numériques seront ainsi commercialisés tant chez les indépendants que les plateformes internationales.



Par ailleurs, les bibliothèques ayant recours à BiblioAccess, l’outil d’offres ebook dans le cadre des prêts numériques, pourront également piocher dans ce nouveau catalogue.



« Nous sommes ravis que des éditeurs indépendants puissent bénéficier des mêmes services que des éditeurs faisant partie de grands groupes. C’est un pas de plus dans le développement que nous souhaitons proposer aux éditeurs qui nous font confiance et un formidable moyen de donner davantage de visibilité à des ouvrages qui méritent d’être connus », déclare Anne Clerf, directrice de la diffusion et de la distribution dans un communiqué.



Denis Zwirn, président de Numilog, se réjouit « de cet accord avec DOD&Cie, qui regroupe de très nombreux éditeurs de littérature, de pratique, de beaux-arts et de jeunesse. Il démontre sa volonté de poursuivre sa stratégie de coopération avec les distributeurs ou diffuseurs physiques indépendants, en leur permettant d’offrir une gamme complète de services numériques, et d’encourager ainsi l’entrée d’éditeurs de toute taille sur le marché du livre numérique et la croissance continue des catalogues de livres numériques en français ».



Le contrat entre DOD&Cie et Numilog permettra aux éditeurs de se concentrer sur la collaboration technique et promotionnelle, qui s’effectuera en direct avec les équipes de Numilog. Numilog pourra également apporter aux éditeurs clients de DOD&Cie et qui veulent se lancer sur ce nouveau marché ses services de fabrication de livres numériques.