Oculus Quest 2 : Facebook met les zombies de Walking Dead en réalité virtuelle

En quelques mots, Oculus Quest, c’est un casque et deux joysticks sans connexion à quoi que ce soit d’autre. Les capteurs de mouvements dans les mannettes sans fil permettent d’interagir : c’est la réalité virtuelle qui fait un pas de plus dans le salon, avant que vous, pauvre hère, ne vous fracassiez le tibia contre la table basse, après avoir détruit le vase de grand-mamie et ruiné l’écran de la télé.La réalité virtuelle, c’est beau comme un appartement changé en champ de ruines…Facebook, derrière l’objet, a décidé de réviser son appareil, tant ergonomiquement que technologiquement ( plus de détails ici ), et s’offre un partenariat avec la liste The Walking Dead , pour proposer un jeu vidéo de grande envergure.The Walking Dead: Saints & Sinners, inspiré des comics de Robert Kirkman, Tony Moore, puis Charlie Adlard, se déroule dans une Nouvelle-Orléans infestée de zombies, comme il se doit : vous devrez vous frayer un chemin dans les rues et négocier avec les factions en guerre. Chouette.Attention toutefois : l’usage de hache, tronçonneuse et autre fusil à canon scié, très populaires dans la lutte contre le mort-vivant primaire, doit rester de l’ordre du virtuel.Jusqu’à nouvel ordre… Démonstration :