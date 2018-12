Offrir un ebook : Amazon facilite les cadeaux de dernière minute

Laura LaRose, CC BY 2.0

Laura LaRose, CC BY 2.0

Le système est rudement simple : Buy for Others permet d’offrir une version numérique du livre que l’on a choisi à un proche — ou toute personne dont on dispose des coordonnées email. La fonctionnalité est désormais présente sur les pages des ebooks vendus sur la filiale britannique de la plateforme.Pour le revendeur, cette solution facilite les « achats de Noël de dernière minute ». Il est évidemment possible d’acheter plusieurs exemplaires d’un coup, pour les expédier à différents lecteurs. Dans ce cas, les utilisateurs reçoivent alors un code par email pour télécharger ledit ouvrage.« Lorsque vous offrez un ebook, le destinataire reçoit un code pour récupérer son livre. Le destinataire peut choisir d’accepter votre ebook en cadeau en utilisant le code reçu pour obtenir le livre ou l’échanger contre un chèque-cadeau », précise la firme.Cette option existe évidemment pour les titres des auteurs autopubliés. L’option est proposée depuis juillet dernier outre-Atlantique. En France, aucune date n'a été donnée pour le déploiement de cette fonctionnalité.