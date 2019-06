OPAllstars 2019 : livres numériques et audio à prix cassés, pour l'été

Live Congress — CC BY 2.0

E-Dantès, diffuseur numérique, est aujourd'hui dirigé par Émilie Mathieu. La société a pour objectif de développer les canaux et les modèles de ventes sur les formats de lectures numériques. Il organise régulièrement des opérations d’envergure sur le numérique comme les #GrosseOP pour les éditions Bragelonne (plus de 150.000 ebooks vendus en moyenne sur 1 semaine en 2016, 2017 et 2018).Cette année l’opération #OPAllStars est une vente numérique d’ebooks et d’audiobooks au prix unique de 1,99 €. Les maisons d’édition participantes proposent une sélection d’auteurs et de titres à découvrir.Au programme côté ebooks : plus de 250 auteurs, 500 titres au total, et une rotation d’une liste de plus de 50 auteurs tous les jours. Du 1er au 5 juillet 2019.Au programme côté audiobooks : plus de 20 auteurs, plus 30 titres, pas de rotation, mais une liste active toute la semaine. Du 1er au 7 juillet 2019« Une opération qui fêterait la lecture sans querelle de format avec le souci du lecteur avant tout. La lecture doit être synonyme de plaisir, de découverte, d’imagination et d’aventure avant tout » déclare Émilie Mathieu, présidente de la société e-Dantès à l’origine de la création de cette opération.Côté réseaux un hashtag est créé « pour fédérer tout le monde. Un hashtag pour célébrer la lecture et remercier les lecteurs de leur fidélité » Tous les éditeurs et auteurs mobilisés pendant la semaine, soutenus par les revendeurs pour faire monter le hashtag dans les trending topics via du marketing growth hacking. « Ce sont des techniques encore mal maîtrisées dans l’édition mais que nous souhaitions mettre en place pour les éditeurs qui nous font confiance. »En outre, un partenariat et un jeu-concours sont organisés avec #VendrediLecture le 5 juillet pour gagner 5 ebooks d’un titre de chaque label participant soit 75 ebooks à gagner sur la journée – et uniquement via Twitter.Voici la liste non exhaustive des éditeurs qui participent à l’évènement : Les éditions Leduc.s (Leduc.s/ Charleston/ Alisio), Le Groupe MxM Bookmark (MxM Bookmark, Reines-beaux, Collection Infinity), L’Atalante, Jouvence, Alter Real, Flamant Noir, Lajouanie, Le Verger éditeur, Les éditions Leha, Sharon Kena, Les éditions de l’homme sans nom, Les éditions Leha, Le castor astral.