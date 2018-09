Open Access : trois éditeurs rejoignent le réseau MyScienceWork

Le service MyScienceWork, qui propose un accès à plusieurs millions de publications scientifiques, compte désormais trois nouvelles maisons. L’entreprise se base sur le principe de l’Open Access et se positionne comme partenaire des instituts de recherche et d’innovation dans le monde entier.





MyScienceWork dévoile en effet que les contenus de VGTU, Bilingual Publishing et Synergy Publishers sont désormais indexés dans sa base de données.

Ces publications sont gratuites et ouvertes à tous les chercheurs et amateurs de science. MyScienceWork a été créée il y a 10 ans dans le but de rendre la science plus visible et accessible.

La compagnie a été un des précurseurs au sein du mouvement open access tout en respectant, de facto, les droits d’auteur et les embargos des articles sur sa plate-forme. Dans la continuité de son objectif de diffuser les résultats de la recherche, MyScienceWork répertorie désormais les publications de VGTU, Bilingual Publishing et Synergy Publishers.

« Nous sommes très heureux d’augmenter le nombre de publications pour notre communauté de chercheurs. Notre contenu est de plus en plus multidisciplinaire. Bienvenue à VGTU, Bilingual Publishing et Synergy Publishers dans notre base de données ! », assure Virginie Simon, CEO et co-fondatrice de MyScienceWork.

Ces publications couvrent un large éventail de sujets et de disciplines pour soutenir les scientifiques dans leurs recherches. MyScienceWork renforce sa position de leader pour favoriser l’accès aux publications scientifiques en le rendant rapide et pertinent.



VGTU compte plus de 12 000 publications sur l’aviation, le business & management, les structures et technologies d’ingénierie, la géodésie et la cartographie, l’architecture et l’urbanisme, la modélisation et l’analyse mathématiques, etc.

Les sujets des publications de Bilingual Publishing Co. sont entre autres : les avancées en sciences de la médecine, la recherche sur les frontières de l’architecture et la théorie de l’ingénierie et de l’éducation.

Retrouvez des publications de Synergy Publishers sur la théorie et la gestion de l’éducation, la recherche financière et la technologie électronique moderne en ligne directement au sein de la base de données MyScienceWork.