Où est Charlie ? Ce robot trouve en 4,45 secondes : qui dit mieux ?

Les livres-jeux Où est Charlie ont donné du fil à retordre à bien des lecteurs : canne en main, pull rouge rayé blanc — avec le bonnet assorti — et pantalon bleu, Charlie (ou Waldo dans sa version anglophone) se cache comme un beau diable. Mais avec cette intelligence artificielle, il sera difficile de rivaliser.





Silver Smith, CC BY SA 2.0

Avec le temps, les livres se sont complexifiés, ajoutant des personnages au monde merveilleux de Charlie. Un chien fidèle, une jeune femme, un mage, un double ennemi mortel, etc. Le principe reste toujours identique : au milieu d’un dessin gigantesque, trouver Charlie.

L’agence Redpepper a ainsi produit une intelligence artificielle qui, en 4,45 secondes, parvient à mettre l’œil sur le personnage avec une assurance de résultat de 95 %. Un bras robotique piloté par un Rasberry Pi et une caméra travaillent de concert à une simple reconnaissance faciale.

Tout d’abord est prise une photo de la page, passée au crible par OpenCV qui va chercher les visages pouvant évoquer Charlie. Ensuite, le service AutoML Vision de Google ba se charger d’opérer le tri. Disponible depuis janvier, cet outil permet aux utilisateurs d’expérimenter leurs propres solutions d’IA.

C’est que le principe du livre jeu a donné lieu à des recherches particulièrement pointues, sur le moyen le plus efficace de trouver Charlie, en recourant à des algorithmes. En 2015, une étude présentait les solutions optimales pour lui mettre le grappin dessus, en fonction de trajets que l’œil pouvait effectuer.

Pour l’intelligence artificielle de Redpepper, c’est en s’appuyant sur les multiples visages contenus dans Google Images que la reconnaissance faciale a pu s’opérer.









Pour l’heure seul un prototype de cette machine existe et uniquement capable de pointer Charlie dans une page. Mais en 4,45 secondes, sachant que la machine va apprendre, difficile de ne pas considérer que le record sera de plus en plus difficile à battre.

Sinon, vous pouvez aussi vous amuser avec cette version 360° de Charlie... ou expérimenter cette version alternative, très franco-française : Où est Sarko !?



Quant au film Où est Charlie, annoncé depuis mars 2016, il faudra plus d’une IA pour le trouver : on est sans nouvelles depuis des mois et des mois. La production n’avait, en mars dernier, toujours pas trouvé de réalisateur ni de scénariste…





via The Verge