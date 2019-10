Ouverture d'un fan club Harry Potter officiel par Wizarding World Digital

Capture d'écran Wizarding World

Au mois de mai, la création d'une joint-venture réunissant Pottermore et Warner Bros, nommée The Wizarding World Digital, laissait entendre que des changements étaient à venir . Ils se déploient peu à peu, avec l'ouverture d'un nouveau site, Wizarding World, et l'inauguration d'un fan club officiel consacré à Harry Potter, aux Animaux fantastiques et plus généralement à l'univers magique créé par J.K. Rowling.Une application fait aussi son apparition, pour accompagner les lecteurs ou amateurs des films dans leur exploration de l'univers — et pourquoi pas récupérer des données. Il sera possible de passer le test du Choixpeau, pour connaitre son école en répondant à quelques questions, de regarder des vidéos, de se tester avec des quizz, etc.L'exploitation de l'univers et de la passion des fans ne s'arrête pas en si bon chemin, avec la possibilité de s'offrir un abonnement annuel payant qui garantit un cadeau, des offres spéciales et autres. Nommée Wizarding World Gold, cette formule d'abonnement sera au départ lancée aux États-Unis et au Royaume-Uni, pour un montant encore inconnu. D'ailleurs, Wizarding World n'est toujours pas traduit en français.L'accès de base au fan club, lui, sera gratuit, mais n'offrira pas autant d'avantages et d'offres exclusives.